Eine hochkarätige Jury hat Ende Juli im Synagogenzentrum Mainz getagt und Künstlerinnen und Künstler ausgewählt, die in diesem Herbst das neue Projektstipendium „SchUM Artist in Residence“ in Speyer, Worms und Mainz antreten. Das hat die Stadtverwaltung Speyer am Dienstagnachmittag mitgeteilt.

Gesucht wurden Kunstschaffende, die sich für sechs Wochen mit der Geschichte und Spiritualität des mittelalterlichen jüdischen Städteverbunds SchUM auseinandersetzen und ein dementsprechend aktuelles Werk hervorbringen. Die Wahl unter „90 sehr ambitionierten Bewerbungen aus aller Welt und allen Kunstsparten“ ist auf Avery Gosfield, Germán Morales und Katya Oicherman gefallen, so die Stadtverwaltung Speyer.

Spezialistin für Alte Musik

Avery Gosfield, in Italien lebende Amerikanerin, ist eine Spezialistin für Alte Musik. Sie spielt neben der Blockflöte weitere historische Instrumente und ist Projektleiterin der Jüdischen Musik- und Theaterwoche Dresden. Mt ihrer Gruppe „Ensemble Lucidarium“ werde sie eine Komposition erarbeiten, die auf jüdischen Text- und Musiküberlieferungen beruht, aber auch Neukompositionen und Improvisation enthält. Die Mikwe in Speyer solle dabei Inspirationsquelle und Aufführungsort sein, heißt es.

Architekt Morales blickt auch nach Speyer

Mainz wird für sechs Wochen zum Arbeitsort des Argentiniers Germán Morales. Der Architekt hat sich auf die Rekonstruktion und Erfassung historischer Bauten spezialisiert. Er wird mit Zeichnungen und Fotos das architektonische Erbe der drei Städte erfassen und auch Archivquellen ausgiebig nutzen. Katya Oicherman wurde in der UdSSR geboren und lebt heute in New York. Als bildende Künstlerin hat sie sich mit Video, Installationen und Performances beschäftigt. Sie möchte in Worms eine Serie von Handstickereien anfertigen, die Bezug auf das „Minhagbuch“ nehmen, eine Sammlung jüdischer Gebräuche aus dem 17. Jahrhundert.