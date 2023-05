Gleich mehrere Verstöße hat die Polizei am Mittwochmorgen bei einer Schulwegüberwachung an der Salierschule festgestellt. Laut Bericht wurden zwischen 7.15 und 8 Uhr 17 Fahrzeuge kontrolliert. Zwei Autofahrer hatten den Sicherheitsgurt nicht angelegt, zwei den Fahrzeugschein nicht dabei, zwei weitere konnten ihren Führerschein nicht vorzeigen. In zwei Fahrzeugen fehlte das Warndreieck, in einem die Warnweste. Bei zwei Autos war die Hauptuntersuchung abgelaufen.

Den Beamten fielen zudem mehrere junge Radfahrer auf, bei denen der Helm am Lenker hing. Ihnen wurde empfohlen, den Kopfschutz aus Sicherheitsgründen zu tragen. Ein Radler wurde verwarnt, weil er ein Kleinkind auf dem Gepäckträger beförderte.