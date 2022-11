Vor Schulbeginn hat die Polizei am Dienstagmorgen Kontrollen im Umfeld der Woogbachschule im Rainer-Maria-Rilke-Weg durchgeführt. Dabei fielen nach Angaben der Beamten vier Verstöße gegen die Kindersicherungspflicht auf, bei denen die Kinder entweder nicht angegurtet waren oder ohne vorgeschriebenen Kindersitz befördert wurden. Zudem waren auch zwei Erwachsene ohne Sicherheitsgurt unterwegs. Ab 18 Uhr sowie ab Mitternacht richtete die Polizei dann eine Kontrollstelle in der Wormser Landstraße ein. Ergebnis: In sechs Fällen waren Fahrzeuge mit Beleuchtungsmängeln unterwegs, bei einem Auto war die Hauptuntersuchung überfällig. Der freiwillige Schnelltest einer 25-Jährigen, die um 0.44 Uhr kontrolliert wurde, reagierte laut Polizei positiv auf THC. Aus ihrem Auto sei Marihuanageruch gedrungen, die Frau habe den Konsum von Cannabis zunächst jedoch geleugnet. Nach dem Schnelltest wurde ihr die Weiterfahrt untersagt, die Polizisten veranlassten die Entnahme einer Blutprobe.