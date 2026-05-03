Die Führerscheinstelle und sogar das Jugendamt hat die Polizei informiert, nachdem Beamte am Donnerstagmorgen an der Hermann-Gmeiner-Grundschule den Verkehr auf dem Schulweg kontrolliert hatten. Bei mäßigem Verkehrsaufkommen sei besonders ein Fahrzeug negativ aufgefallen, teilt die Polizei mit: Eine 40-jährige Mutter habe mit ihrem Pkw vor der Schule im absoluten Halteverbot gestanden. Sowohl sie selbst als auch ihre Beifahrerin seien nicht angegurtet gewesen. Alle drei Kinder auf der Rücksitzbank seien ohne jede Sicherung transportiert worden. Zudem sei die Hauptuntersuchung des Fahrzeugs bereits im Dezember 2025 abgelaufen gewesen. Da die Mutter nur ein Kind an der Schule abliefern wollte, habe sie auf polizeiliche Weisung vor der Weiterfahrt für ihre beiden anderen Kinder geeignete Sicherungen wie Sitzerhöhungen oder Kindersitze besorgen müssen. Gegen sie und die Beifahrerin seien Bußgeldverfahren eingeleitet worden. Die Fahrerin habe sich jedoch während der Kontrolle wenig einsichtig gezeigt, was zu dem Bericht an das Jugendamt und die Führerscheinstelle führte, da laut Polizei Zweifel bestanden, dass die Frau grundlegend zum Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen geeignet ist.