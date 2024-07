„Crazy for you“ heißt das Musical, das die Schülerinnen und Schüler ab Freitag, 5. Juli, in der Aula des Nikolaus-von-Weis-Gymnasiums aufführen werden. Crazy laufen auch die Proben, bei denen alle mit viel Herzblut dabei sind – bei dieser Probe der ersten Male.

„Krass“ steht auf de T-Shirt einer der Lehrerinnen, die die Vorbereitungen für das Musical leiten. Krass ist es in der Tat – krass schwül-warme Temperaturen in der Aula, krass viele Orga-Fragen, krasse Verwicklungen in der Story, krasse Verwirrung allenthalben. Aber das muss so sein, denn wie heißt es so schön? Wenn die Generalprobe chaotisch ist, kann die Premiere nur gut werden. Auch wenn der Weg bis dahin mit Herausforderungen gepflastert ist.

„Eigentlich bräuchten wir noch zwei Wochen zur Vorbereitung“, meint Musik-Lehrerin Sabine Diven. „Viele sind krank und unsere Hauptperson ,Polly’ hat eine Kehlkopfentzündung.“ Auch jemand aus dem Chor ist daran erkrankt, und die Kleinen haben Fieber. Auch eine Tänzerin hatte plötzlich hohes Fieber. „Hoffentlich sind nächste Woche alle wieder gesund.“ Zumal Corona auch reingegrätscht hat, klafft eine Lücke zwischen Klasse Sieben und Klasse Zehn – die Achter und Neuner hatten während Corona keine Musical-AG, weshalb Leute und Erfahrung fehlen. Aber Katastrophen passieren halt. Die halten niemanden davon ab, das Allerbeste zu geben – von der guten Laune ganz zu schweigen, die die Musiklehrerin großzügig über alle ausschüttet.

Jede Menge Fragen

Es ist ein Tag der ersten Male: Zum ersten Mal ist das Orchester dabei, die Technik, der Chor, das Team hinter der Bühne mit den Umbauphasen. „Die Kinder haben auch zum ersten Mal Headsets auf dem Kopf“, und die Übergänge und Abläufe werden jetzt geprobt. Viel Neues auf einmal. Kein Wunder, dass es jede Menge Fragen gibt. „Wo soll die Theatertür hin?“ „Soll sie nach vorne oder nach hinten?“ Letztlich bleibt sie stehen, wo sie ist, was prompt Divens Frage auf den Plan ruft, warum die Tür noch nicht verschoben ist, und zwar nach vorne. Gefragt, getan. Das Orchester spielt, die Darstellenden treten fast planmäßig durch besagte Tür, Hauptdarsteller „Bobby“ (Julius Hauenschild) singt „Nice work if you can get it“.

Über die Arbeit geht es auch im Stück. Denn Bobby – eigentlich Banker, der nach dem Willen seiner Mutter (Franziska Armbruster) in ihre Fußstapfen treten soll – will etwas ganz anderes: Ihn reizt das Theater. Und dann lernt er auch noch mitten in der Wüste Polly (Alexandra Koppenhöfer) kennen und lieben. Und Polly tanzt zu allem Überfluss im Gaiety Theatre bei „The Zangler Follies“. Da sind Probleme vorprogrammiert, nicht nur mit den Eltern. Denn die beiden Liebenden verpassen sich permanent, weil Polly zu ihm nach New York will und Bobby zu ihr ins Theater. Das wiederum stellt die Tanzgruppe vor Herausforderungen, weil Polly ihre Hauptattraktion ist.

Wie ein Stück entsteht

Auch schon vor den Proben ging es rund, denn der Auswahlprozess wird ebenfalls sorgfältig gestaltet. Da muss darauf geachtet werden, wie die Orchesterbesetzung ist, um das Stück anzupassen. Welches Stück es werden soll, wird gemeinsam entschieden. „Da werden Filme angeschaut, Musik gehört“, erzählt Diven. Und: „Haben die Kinder Musicalerfahrung? Was brauchen wir überhaupt für Stimmen? Welchen Stimmumfang bringen sie mit? Wie verändern sich die Charaktere? Das alles fließt in die Erarbeitung der Songs mit ein.“

Und dann geht es vom Kleinen ins Große: Erst werden Teile erarbeitet, dann Szenen und schließlich alle Szenen zusammengebaut zum Stück. Das proben sie gerade, lernen eifrig dazu und nehmen alle Herausforderungen mit Humor. „Mich freut es immer zu sehen, dass neben dem normalen Unterricht Schüler noch bereit sind, so viele Mühen und Engagement auf sich zu nehmen, und wie sich im Laufe der Zeit eine tolle Gemeinschaft bildet“, sagt der verantwortliche Lehrer Thomas Pfundstein. Bei den Aufführungen machen rund 130 Aktive mit.

Termin

Aufführungen des Musicals „Crazy for you“ in der Aula des Nikolaus-von-Weis-Gymnasiums vom Freitag, 5. Juli, bis Montag, 8. Juli, immer ab 19 Uhr. Eintritt 15 Euro, ermäßigt neun Euro. Vorverkauf unter Telefon 06232 315290 und in jeder Pause im Schulfoyer.