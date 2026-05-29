Land, Europäischer Sozialfonds, eine Firma und eine Stiftung finanzieren das Projekt „Jobfux“, das den Übergang von Schule zu Beruf erleichtern soll. Wie lange, ist ungewiss.

Die „Jobfüxe“ sind an der Siedlungsrealschule plus und der Integrierten Gesamtschule (IGS) tätig. Sie arbeiten dort seit rund 20 beziehungsweise vier Jahren mit dem Casemanagement der Jugendberufsagentur zusammen. Jetzt steht die Kofinanzierung der drei dafür eingerichteten Vollzeitstellen auf dem Prüfstand. Trägerin ist zumindest übergangsweise die Stadt Speyer.

Nachdem ein Speyerer Unternehmen, das die „Jobfüxe“ viele Jahre kofinanziert hat, die Förderung kurzfristig einstellte, wurde bis Februar keine Lösung gefunden. Aktuell geht es um 45.000 Euro weniger Geld für die „Jobfüxe“, das Casemanagement muss auf 24.600 Euro verzichten. Die Stadt hat die Finanzierung übernommen, damit der Projektantrag für das Haushaltsjahr 2027 fristgerecht gestellt werden konnte. Die reduzierten Zuwendungen werden demnach im kommenden Nachtragshaushalt berücksichtigt.

Die Suche nach Kofinanzierern läuft auf Hochtouren, teilte die Behörde im Jugendhilfeausschuss mit. Einen Erfolg gab es jedoch bislang nicht. Das vergleichbare Projekt „Initiative Burgfeldschule“ der Burgfeld-Realschule plus ist laut Bettina Baldauf, städtische Sachgebietsleiterin für Schul- und Jugendsozialarbeit, ebenfalls gefährdet. Auch dort sei das bislang unterstützende Unternehmen abgesprungen. Die Stadt habe zunächst rund 28.000 Euro übernommen.