Fünf Schulleiter von Speyerer Schulen sowie fünf Vorsitzende der Schulelternbeiräte haben sich in einem offenen Brief an Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) gewandt und fordert darin eine unbefristete Verlängerung der Nutzung des Programms „Microsoft Teams“ über den 1. August 2022 hinaus. Die Datenschutzbedenken des Landes halten die Unterzeichner für ungerechtfertigt. Nach eigener Aussage repräsentieren die Unterzeichner des Briefs mehr als 5000 Schülerinnen und Schüler sowie mehr als 8000 Eltern aus Speyer. Sie seien gegen ein Nutzungsverbot des Chat-Programms „Microsoft Teams“ und für „einen Pluralismus von IT-Lösungen“, heißt es in dem Schreiben. Sie argumentieren, dass diese Anwendung den Schülern auch in ihrem späteren Berufs- und Studentenleben noch begegnen werde.