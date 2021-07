Nachdem das Land Rheinland-Pfalz am Mittwoch Sonder-Impfaktionen für 18- bis 27-Jährige an den Hochschulstandorten – unter anderem auch in Ludwigshafen – angekündigt hat, dringt das Thema auch immer weiter in die weiterführenden Speyerer Schulen vor. „Wir wollen, dass möglichst viele Menschen geimpft werden“, sagt Hartmut Loos, Rektor des Gymnasiums am Kaiserdom, auf Anfrage. Er könne sich gut vorstellen, über die Schule ein Impfangebot für Schülerinnen und Schüler ab zwölf Jahren auf die Beine zu stellen. Voraussetzung für ihn: „Niemandem darf Impfstoff weggenommen werden.“ Da die Kassenärztliche Vereinigung (KV) mittlerweile die Höchstgrenze bei der Bestellung des Biontech-Impfstoffs aufgehoben habe, sei dies nun möglich. Das Vakzin ist ab zwölf Jahren zugelassen. „Keine konkreten Pläne“ gibt es an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Speyer. „Diese Diskussion geht über eine einzelne Schule hinaus“, findet Leiter Rüdiger Nauert. Ronny Wolf, Schulleiter am Hans-Purrmann-Gymnasium (HPG), äußerte auf Anfrage die Absicht, impfwilligen Schülern ein Angebot zu machen: „Wir überlegen, wie wir das initiieren können, aber der Impfwille bleibt ganz klar bei Schülern und Eltern. Niemand wird gezwungen.“ Er könne sich etwa vorstellen, die Immunisierungen von Schülern ab zwölf Jahren über Eltern, die Mediziner sind, anzuregen. Viele der volljährigen HPG-Schüler hätten sich bereits über das Impfterminportal des Landes registriert und seien teilweise schon vollständig geimpft.