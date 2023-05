Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Abiturprüfungen sind immer etwas Besonderes im Leben. Am Donnerstag haben sie in Speyer für den 2021er-Jahrgang begonnen und neben der geistigen Anstrengung jede Menge Corona-Auflagen mit sich gebracht. Die Schulen sehen sich gerüstet für den Prüfungsreigen, der in den nächsten Wochen noch weitergeht.

Etwas mehr als 400 Schüler treten an den fünf Speyerer Gymnasien und an der Integrierten Gesamtschule (IGS) zu den Prüfungen an – seit Donnerstag bei den schriftlichen,