Elf der bundesweit 20 am höchsten verschuldeten Städte und Landkreise lägen in Rheinland-Pfalz. Grund sei mangelnde Gegenfinanzierung der von Bund und Land an die Kommunen übertragenen Pflichtaufgaben. Die Corona-Pandemie verschärfe die prekäre Lage drastisch, schreibt Seiler am Mittwoch in einer Pressemeldung. Am Dienstag startete die digitale Unterschriftenaktion „Petition Heimat“. Sie soll sechs Wochen laufen und ist an die Landesregierung sowie die Fraktionsvorsitzenden im Landtag adressiert. Im Mittelpunkt der Forderungen stehe eine auskömmliche Finanzausstattung der Kommunen, um die gesetzlichen Aufgaben auch wahrnehmen zu können, sowie eine Lösung des Altschuldenproblems. Die Forderung unterstützt Seiler. Speyer war 2019 mit 2893 Euro pro Einwohner die am drittwenigsten verschuldete Stadt unter den 13 kreisfreien Städten im Land, gefolgt noch von Neustadt und Landau. ell