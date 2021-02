Ende Januar hat die Buchhandlung Oelbermann in Speyer ihre Pforten geschlossen. Die Nachfrage im Laden sei zu gering gewesen, so die Begründung. „Krisensicher“ war hingegen der Geschäftszweig der Schulbuchausleihe, der auch aufgegeben wird: Das Unternehmen hatte für die Stadt Speyer und Teile des Rhein-Pfalz-Kreises die Abwicklung dieser Dienstleistung übernommen. 8500 Pakete waren zusammenzustellen. „Die Buchhandlung Fröhlich wird übernehmen“, teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage mit.

„Wir wollen das Verfahren nicht verändern“, kündigt Fröhlich-Inhaberin Heike Grünewald auf Anfrage an. Auch ihr Unternehmen werde für die Kommissionierung eine Halle im Gewerbegebiet anmieten und Aushilfskräfte für die Großaufgabe beschäftigen. Es habe sich aber – anders als Oelbermann – bewusst nur an der Ausschreibung für die Stadt Speyer beteiligt. Im Rhein-Pfalz-Kreis könnten somit andere Firmen zum Zug kommen. Gut zwei Wochen vor Schuljahresende werde mit der Rücknahme der alten Bücher gestartet.

Erfahren in der Branche

„Wir sind erfahren im Schulbuchgeschäft“, betont Grünewald. In ihrem Geschäft in der Roßmarktstraße verkaufe ihr Team an Endkunden, bei der Schulbuchausleihe sei es schon bisher für Schwerd-Gymnasium, IGS, Salierschule und Grundschule im Vogelgesang zuständig gewesen. Der Einkauf der Bücher ist in Speyer auf mehrere Buchhandlungen aufgeteilt, die Bündelung, Ausgabe und Rücknahme jedoch bei einem einzigen Anbieter angesiedelt – künftig Fröhlich.