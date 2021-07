Ein Schulausflug nach Speyer ist laut Polizei am Montag mit einer doppelten Körperverletzung geendet. Im Technik-Museum sind demnach gegen 13.15 Uhr zwei Schülergruppen aus nicht bekannter Ursache in Streit geraten. Ein 17-Jähriger aus Odernheim am Glan habe das zum Anlass genommen, einem 16-Jährigen aus dem saarländischen Eppelborn einen Kopfstoß zu verpassen. „Als ihm sein 15 Jahre alter Mitschüler zur Hilfe eilte, wurde auch dieser durch einen Faustschlag des 17-Jährigen attackiert und hierdurch leicht verletzt“, berichten die Beamten. Sie hätten die Erziehungsberechtigten informiert und eine Strafanzeige wegen Körperverletzung gegen den 17-Jährigen eingeleitet.