Aufgrund der Corona-Pandemie ist an vielen weiterführenden Schulen in Speyer und Umgebung eine Anmeldung der neuen Fünftklässler vor Ort nicht möglich. Was Eltern jetzt mit Blick auf Fristen und Corona-Einschränkungen beachten müssen.

„Vor Ort finden bei uns keine Termine statt“, sagt Sigrid Kadel vom Sekretariat im Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium in Speyer auf Anfrage. Von Freitag, 28. Januar, bis Dienstag, 15. Februar, läuft dort die Anmeldephase für neue Fünftklässler. „Das Anmeldeformular gibt es auf der Homepage unter fmsg-speyer.de.“ Zusätzlich könne auch via E-Mail ein Informationsgespräch mit der Leiterin der Orientierungsstufe Christine Götz vereinbart werden.

Mit Christoph Janz, Leiter der Orientierungsstufe am Hans-Purrmann-Gymnasium (HPG), ist ein solches Gespräch im Zeitraum von Montag, 14. Februar, bis Freitag, 18. Februar, möglich. Eine Mitteilung auf der Webseite der Schule weist darauf hin, dass Termine telefonisch im Sekretariat, Telefon 06232 141640, vereinbart werden sollen. „Das Gespräch findet dann via Videochat statt“, sagt Janz auf Anfrage. Im Zeitraum von Samstag, 29. Januar, bis Freitag, 4. März, werden die Anmeldebögen im HPG entgegengenommen. Die Unterlagen können auch per Post in die Otto-Mayer-Straße 2 geschickt werden.

Am Gymnasium am Kaiserdom können die neuen Fünftklässler vor Ort angemeldet werden. In einer Pressemitteilung der Schule heißt es, dass Termine über das Sekretariat, Telefon 06232 141670, zwischen Montag und Freitag, 8 bis 13 Uhr, vereinbart werden können. So sollen an den eigentlichen Anmeldeterminen, Samstag, 12. Februar, Montag, 14. Februar, und Dienstag, 15. Februar, größere Menschenansammlungen und Wartezeiten vermieden werden.

Für die Aufnahmegespräche an der Integrierten Gesamtschule gelten die 3G-Regel sowie die Maskenpflicht. Die Gespräche finden am Samstag, 29. Januar, Montag, 31. Januar, und Dienstag, 1. Februar, statt. „112 Kinder dürfen wir aufnehmen“, sagt die stellvertretende Schulleiterin Petra Fischer-Wolfert. Das seien 28 Schüler pro Klasse. Am auf die Gespräche folgenden Donnerstag, 3. Februar, werden – unter Aufsicht des Elternbeirats – die Schüler ausgelost, die die Schule dann letztlich besuchen dürfen. Die Reihenfolge der Anmeldung spiele dabei keine Rolle. „Alle haben die gleichen Chancen“, sagt Fischer-Wolfert. Üblich seien 180 bis 190 Bewerbungen auf die Plätze in der Schule. Das Anmeldeformular zu den Gesprächen ist ab Montag, 24. Januar, unter www.igs-speyer.de abrufbar.

Am Edith-Stein-Gymnasium finden die Aufnahmegespräche von Freitag, 28. Januar, bis Freitag, 4. Februar, statt. Termine dazu können telefonisch oder via E-Mail über das Sekretariat vereinbart werden. Das gilt auch für die Edith-Stein-Realschule. Von Mittwoch, 2. Februar, bis Samstag, 5. Februar, laufen hier die Aufnahmegespräche. Abgeschlossen sind die Anmeldungen für die Aufnahmegespräche am Nikolaus-von-Weis-Gymnasium. Sie beginnen am Freitag, 28. Januar, und enden am Donnerstag, 3. Februar.

Vor Ort findet die Anmeldung an der Realschule plus Siedlungsschule statt. Ab Freitag, 4. Februar, läuft hier die Anmeldung. Termine können dann über das Sekretariat vereinbart werden. Das gilt auch für die Realschule plus in Dudenhofen. In einer Mitteilung auf der Webseite der Schule heißt es, dass die Anmeldephase von Montag, 31. Januar, bis Freitag, 11. Februar, läuft. In Lingenfeld beginnt die Anmeldephase ebenfalls am 31. Januar. Ein Termin kann über einen interaktiven Kalender auf der Webseite vereinbart werden. Die Anmeldephase endet in Dudenhofen am Freitag, 18. Februar.