Weiterführende Schulen in Speyer und Umland feiern: Das sind die Absolventen und Geehrten an den Realschulen, am Kolleg und an der Berufsbildenden Schule.

Berufsbildende Schule

Das Wirtschaftsgymnasium hat 17 Abiturienten und 22 Fachabiturienten verabschiedet. Besonders geehrt wurden Gabriel Höpfner (Bestes Abitur, Mathematik), Michel Melchior (Deutsch) und Semi Türk (Physik). Außerdem verlassen 83 Schüler die BBS mit der Berufsreife (Berufsfachschule 1) und 31 mit der Mittleren Reife (Berufsfachschule 2). An der Berufsschule waren die Geehrten in den elf Ausbildungsberufen Berhat Acer (Maschinen- und Anlagenführer, 16 Absolventen), Emely Striegel (Kaufleute im Einzelhandel, 19 Absolventen), Kevin Bentayeb (Bankkaufleute, acht Absolventen), Viktoria van Heyden und Ilario Fedelibus (Kaufleute für Büromanagement, 24 Absolventen), Pauline Fischer, Julian Zimmermann (Fachangestellte für Arbeitsmarktdienstleistungen, 37 Absolventen), Maria Brinster (Kraftfahrzeugmechatroniker, 25 Absolventen), Simon Berndt (Fluggerätemechaniker, 19 Absolventen), Steven Haberauer (Anlagenmechaniker, 18 Absolventen), Chiara Eulenberger (Sozialversicherungsangestellte, 15 Absolventen), Norhair Karabit (Friseure, 15 Absolventen) sowie Nila Puschin unter den Kaufleuten im Großhandel (16 Absolventen).

Pfalz-Kolleg

Von den 18 Absolventen waren 14 Männer. Besondere Auszeichnungen gingen an Rebecca Hofreiter (Deutsch und Religion), Carsten Seiffert (vorbildliche Haltung und besondere Leistung Abendgymnasium), Marvin Münkel (besondere Leistung Kolleg), Suna Eda Üstünkaya-Pischem (besondere Leistung Abendgymnasium) und Ari Dizayee (Philosophie).

Integrierte Gesamtschule

Zu 27 Absolventen mit Berufsreife, kommen 49 Abgänger mit Mittler Reife. Die übrigen 55 Zehntklässler machen in der gymnasialen Oberstufe weiter. Geehrt wurden Anna Maria Brás Gomes da Silva Ströbele, Viktoria Suligowska, Lielle Fast, Melissa Anselm (beste Zeugnisse), Elias Patzelt, Leonie Otte (soziales Engagement) und Joschka Filsinger (Naturwissenschaften).

Realschule plus Siedlungsschule

Von den 60 Absolventen wurden mehrere Neunt- und Zehntklässler geehrt. In den neunten Klassen zeichneten sich Ferdinand Stumpp und Kai Fast durch die besten Leistungen sowie Klaudia Jarosz mit besonderem sozialem Engagement aus. Geehrte mit Mittlerer Reife waren Mateusz Lasota (beste Leistung), Omar Alhalabi (beste Leistung und Chemie), Emily Baumann (soziales Engagement).

Realschule plus Burgfeldschule

Sie hat 24 Neuntklässler – ausgeglichen nach Geschlechtern – und 25 Zehntklässler – elf weiblich, 14 männlich – verabschiedet. Buchpreis-Empfängerinnen mit Mittlerer Reife waren Sophie Renk und Celina Viebahn.

Edith-Stein-Realschule

55 Schülerinnen haben die Schule mit Mittlerer Reife verlassen. Ausgezeichnet wurden als Klassenbeste Jule Winter und Liliana Jombik sowie für vorbildliche Haltung Alisha Dick. Erstmalig verliehen wurde nach einem Gottesdienst zum Abschluss des Schuljahres in St. Bernhard auch eine Auszeichnung für herausragende Leistungen im Fach Chemie – an Liliana Jombik.

Realschule plus Lingenfeld

25 Jugendliche wurden mit Berufsreife, 23 mit Realschulabschluss verabschiedet. Davon waren 19 weiblich und 29 männlich. Geehrt für die besten Abschlüsse mit Berufsreife wurden Leon Roos und Lea Widuch sowie für die besten Realschulabschlüsse Isabel Eichholtz und Lana Zdravac.

Realschule plus Dudenhofen

18 Schüler gingen mit Berufsreife, 45 mit Mittlerer Reife. Insgesamt waren es 28 Mädchen und 35 Jungen. Das Thema der Abschlussfeier: „Ein Meisterwerk voller Schönheit und Schieflagen“. Preisträger waren Leah Ruppert (besondere Leistungen und Religion), Gabriel Gloo (besondere Leistungen), Alijan Daljip (besonderes Engagement), Olesia Zinchenko (Physik), Beyza Yildirim und Niklas Punte, beide für das Fach Bildende Kunst.

Schule im Erlich

Von den 37 Abgängern, davon elf Mädchen, haben Vanessa Eger und Dustin Malcharcyzk als Beste der beiden zehnten Klassen jeweils einen Büchergutschein erhalten. An Nils Grüner als Schülersprecher und Vanessa Eger gingen Urkunden für besonderes Engagement.

Johann-Heinrich-Pestalozzi-Schule

Acht junge Leute – vier Jungen, vier Mädchen – wurden mit dem Abschlusszeugnis für ganzheitliche Entwicklung verabschiedet. Das Thema der großen Schulentlassfeier lautete: „Lass die Sonne in dein Herz ...“

Die Integrierte Gesamtschule und die Nikolaus-von-Weis-Realschule plus Speyer haben ihre Geehrten und Absolventen auf Anfrage bis Redaktionsschluss nicht mitgeteilt.