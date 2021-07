Ein schwieriges Schuljahr mit viel Wechselunterricht und Corona-Chaos geht zu Ende. Trotzdem gab es bei den Übergaben der Abgangszeugnisse viel Lob für starke Leistungen. Die RHEINPFALZ dokumentiert die Geehrten an den Schulen, die auf Anfrage darüber berichten.

Pfalz-Kolleg und -Abendgymnasium Speyer: 13 Erwachsene haben ihr Abitur bestanden, drei davon erreichten die begehrte Note 1 vor dem Komma: im Abendgymnasium Johanna Müller, am Tageskolleg Anastasia Hart und Jan Oppinger. André Christ erhielt den Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft mit Urkunde, eine weitere Physik-Ehrung ging an Evelyn Schmidt. Felix Lauer wurde für seine Leistungen in Geschichte ausgezeichnet, Anastasia Hart für Deutsch und Ethik. Vom Freundeskreis des Kollegs gingen Geschenke für besondere Leistungen im sprachlichen Bereich an Anastasia Hart und Simone Held.

Berufsbildende Schule Speyer: Die Jahrgangsbesten wurden in kleinen Veranstaltungen in ihrem Klassenkreis ausgezeichnet. Fluggerätemechaniker: Philipp Lars Horvath, Noah Schieferstein, Armin Sefrin, Jan Friedmann, Nico Schlee; Kraftfahrzeugmechatroniker: Andre Weihnacht, Nils-Moritz Krieg, Aaron Magin, Luke Elsner, Christopher Karaus; Medizinische Fachangestellte: Ximena Grüner-Alvarado; Kaufleute für Büromanagement: Sabrina König, Isabella Lehmann, Celine Vogt; Bankkaufleute: Vanessa Gäpler, Allessandro Bonigiovanni, Sebastian Steinkönig, Andrew Kraft; Kaufleute im Großhandel: Marco Reich, Lars Meier; Maschinenanlageführer: Diana Chmura, Kevin Adrian Weller, Mohammad Bashar Alkourdi; Fachschule Technische Betriebswirtschaft: Benjamin Schmitz; Berufsfachschule für Maßschneiderin: Sarah Bergdolt, Jana Schätzle, Laura Schumann; Berufsfachschule 2 (mittlere Reife): Loran Salvo, Alex Jäger; Berufsfachschule 1 (berufliche Grundbildung): Maria Brinster, Jessica Lange, Florian Dreyer, Amina Dibrani, Dorian Markovic, Sarah Hartmann, Noah Piskulla, Annalea Lahmann, Leni Hinderberger; Berufsvorbereitungsjahr (Berufsreife): Ariana Milion, Marco Lutz, David Henning.

Integrierte Gesamtschule (IGS): Beim Abschluss Berufsreife nach Klasse 9 hatte das beste Zeugnis von zwölf Absolventen Dorothea Gesswein. Im Anschluss an Klasse 10 gab es 57 Absolventen mit dem Qualifizierten Sekundarabschluss I. 36 von ihnen besuchen im Anschluss die gymnasiale Oberstufe. Die besten Zeugnisse hatten Mathis Brack, Ela Seckin, Damiano Schneider, Moritz Keller und Emil Herbrand. Für ihre Leistungen in einzelnen Fächern geehrt wurden Mathis Brack und Ela Seckin (Französisch) und Damiano Schneider (Musik).

Realschule plus Siedlungsschule: Unter den 56 Absolventen in den Klassenstufen 9 und 10 gab es mehrere Ehrungen für besondere Leistungen. Preisträger als Klassenbeste waren Tuana Güngörmüs, Abdullah Kourdi, Larissa Macaluso und Lea Gomolka, für besonderen Einsatz und Engagement für die Schulgemeinschaft Larissa Macaluso und Laura Bäßler.

Edith-Stein-Realschule: 57 Schülerinnen haben ihren Qualifizierten Sekundarabschluss I erhalten. Als Klassenbeste wurden Alina Schwam und Katharina Schimmele geehrt. Der Preis der Ministerin für eine vorbildliche Haltung und einen beispielhaften Einsatz ging an Laura Schultz.

Realschule plus Dudenhofen: Zehn junge Leute haben sich mit Berufsreife nach Klassenstufe 9 verabschiedet, 20 mit dem Realschulabschluss nach der „Zehnten“. Der Sonderpreis des Bildungsministeriums für vorbildliches Verhalten ging an Kevin Buchner und Isabell Platz, der Preis für soziales Engagement an Maria Paraskevopoulou, der Preis für das Fach Bildende Kunst an Galya Mouselli.