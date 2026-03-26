Der Frühjahrsputz der Anglerfreunde Speyer am Russenweiher hat neben allerlei Müll und Unrat auch einige unschöne Entdeckungen für die rund 15 Helfer bereitgehalten. So habe man „einen ganzen Schubkarren voller Hundekot“ aufgesammelt, berichtet der Angler-Vorsitzende Siegfried Steinbrenner: „Das ist ekelhaft.“ Offensichtlich würden sich etliche Hundehalter nicht darum kümmern, was ihre Tiere an dem kleinen See im Neuland hinterließen. Das müsse sich ändern, „wenn wir das Gewässer und sein Umfeld als grüne Oase erhalten wollen“, appelliert Steinbrenner. Die Angler und ihre Unterstützer hätten Wege und Uferbereiche gesäubert, Pflanzenmaterial aufgesammelt und Wasserpflanzen von der Gewässeroberfläche abgefischt. Vor allem um die Sitzbänke herum habe viel Müll gelegen, obwohl die Bereiche erst beim Dreck-weg-Tag Anfang März gereinigt worden seien, ärgert sich Steinbrenner.

Der Vorsitzende des mittlerweile rund 40 Mitglieder zählenden Vereins und sein Stellvertreter Thomas Ringeisen wurden nach eigenen Angaben bei der Jahreshauptversammlung im Februar ebenso wie die übrigen Vorstandsmitglieder für weitere vier Jahre in ihren Ämtern bestätigt. Helmut Kauf fungiert seitdem als weiterer Beisitzer, Ingrid Kauf als weitere Kassenprüferin.