Die erste Aufführung am Sonntag im saarländischen Hülzweiler war ein großer Erfolg mit Ovationen im Stehen. Am Sonntag, 30. Juni, um 17 Uhr dirigiert nun in St. Otto in Speyer-West Leo Kraemer Schuberts h-moll-Sinfonie, die sogenannte „Unvollendete“, und dessen Es-Dur-Messe D 950, eines seiner großen Spätwerke. Die Ausführenden sind Kyung Hee Yang, Sopran, Victória Real, Alt, Daniel Wagner, Tenor I, Michael Wagner, Tenor II, Heikki Kilpeläinen, Bass, das PalatinaKlassik Vokalensemble, der Philharmonischer Chor an der Saar und die PalatinaKlassik Kammerphilharmonie. „Und dies Herz, eh‘ es zusammenbricht, Trinkt noch Glut und schlürft noch Licht“ steht über dem Programm. Karten zu 28 Euro (Schüler und Studenten acht Euro) unter 06232 36225, unter palatinaKlassik@t-online.de und an der Tageskasse. Infos unter palatina-klassik.eu.