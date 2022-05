Lebenswertes Wohnen in einer Gemeinschaftsunterkunft kann Betroffenen nachhaltig helfen.

Die Leistungsgesellschaft fordert ihren Tribut. Der Druck auf den Einzelnen steigt. Er muss jederzeit funktionieren, darf keine Schwäche zeigen. Nicht jedem gelingt es, in diesem System zu bestehen. Unversehens können diese Menschen am Abgrund stehen. Egal, wie gut ihre Voraussetzungen einmal waren. Kommunale Obdachlosenunterkünfte sind nicht die Lösung, aber vielleicht ein Schritt in die richtige Richtung. So wie Gewo und Stadt das neue Gebäude planen, kann der gelingen. Privatsphäre zulassen, Farbe einbringen, Eigenständigkeit fördern, soziale Betreuung anbieten – das sind Ziele, die Wohnen auch in einer Unterkunft lebenswerter machen.

Ein positives Umfeld kann dabei helfen, in die Mitte der Gesellschaft zurückzukehren. Eine Garantie für das Gelingen gibt es nicht. Betroffene brauchen auch die Unterstützung der Gesellschaft, also von uns allen.