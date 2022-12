Die Impfstelle war eine gute Einrichtung. Es ist aber auch gut, dass sie jetzt schließt.

Dass in Speyer viel gegen Corona geimpft werden konnte, hat auch mit dem großen Engagement von Stadt und Rotem Kreuz für die Impfstelle zu tun. Dort konnte in den Stoßzeiten mit und zuletzt schon lange ohne Termin jeder vor dem Virus geschützt werden, der dies wollte. Es ist trotzdem an der Zeit, dass das Zentrum nun geschlossen wird, denn die zuletzt schwache Nachfrage rechtfertigte die Betriebskosten längst nicht mehr. Dass künftig Arztpraxen und auch einige Apotheken ausreichen sollten, um die Bevölkerung zu immunisieren, ist insofern eine sehr gute Nachricht, denn das Virus wird „normal“, hat seinen Schrecken verloren.