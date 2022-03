Eine Schranke, die mit ihren Aufgaben wächst: Am Rheindeich nahe der Salierbrücke und gegenüber des Hotels Luxhof steht eine Absperreinrichtung, die es in sich hat. „Die Schranke können wir mit einem Teleskop-Auszug länger oder kürzer machen. Derzeit ist sie ganz ausgefahren“, teilt Jürgen Ballweg mit. Der Leiter des Bauhofs der Gemeinde Altlußheim nennt als Grund dafür das Befahren mit Kraftfahrzeugen durch Unbefugte. „Als wir die Schranke eingezogen hatten, sind manche Leute mit ihrem Auto daran vorbeigefahren und haben dann Party am Rheinufer gemacht. Zwei Mitarbeiter waren öfter stundenlang mit dem Sammeln von wildem Müll beschäftigt“, sagt Ballweg.

Er verstehe, dass es momentan aber auch für Fußgänger und Radfahrer schwierig ist, an der vor drei Jahren neu aufgestellten Schranke vorbei an den Rhein zu kommen. „In den nächsten Tagen werden wir die Schranke wieder verkürzen. Dann schauen wir, ob sich alle daran halten, dass man auf dem Weg nicht mit dem Auto fahren darf. Bei Verstößen dagegen werden wir den Weg an der Böschung mit großen Steinen versperren“, kündigt der Bauhof-Leiter an.

Während der Salierbrückensanierung von Januar 2019 bis November 2022 war die Schranke meist nicht geschlossen, damit Baustellenfahrzeuge den Weg zu den Brückenpfeilern möglichst einfach nehmen konnten.