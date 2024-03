Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am vergangenen Mittwoch sind die „Schorlekönige“ Luca Glaser und David Demmerle in die Bar „Zwischen den Engeln“ eingezogen. Die beiden Speyerer erläutern, was es mit ihrer Idee einer Pop-up-Bar in der Mühlturmstraße auf sich hat.

Von 17 Uhr bis Mitternacht hat die Weinbar „Zwischen den Engeln“ des zugehörigen Hotels Goldener Engel künftig von Mittwoch bis Samstag offen. Betreiber Luca