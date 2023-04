Die Schorlekönig GmbH hat sich in Speyer bislang als mobiler Gastronomie- und Event-Anbieter unter anderem beim Altstadtfest einen Namen gemacht. Jetzt will sie dies mit einem Wein aus Speyer tun – und damit zugleich ihre Marketingkompetenz beweisen.

Von Susanne Kühner

Mit acht Buchstaben wollen die „Schorlekönige“ David Demmerle und Luca Glaser etwas Neues wagen. Das alkoholische Projekt haben sie mit doppelter Unterstützung auf den Weg gebracht. Nach einem Schluck sollen Kunden sagen: „Schmeckt“. Der kurze, prägnante Titel läuft über drei Zeilen auf dem minimalistischen Etikett. So besonders wie der Aufdruck auf der Flasche soll der Inhalt sein. „Wir dachten, es wird Zeit, einmal eine eigene Cuvée auf den Markt zu bringen“, sagt Glaser.

Um diese zu kreieren, nahmen er und Demmerle auch Glasers Onkel Peter Bödeker und dessen Sohn Louis ins Boot: „Erst mal haben wir in einer Blindverkostung zehn verschiedene Rebsorten probiert. Jeder hat aufgeschrieben, was der Favorit ist, was herausschmeckt und wie die Weine inspirieren“, führt Glaser aus. Jeder habe die eigenen Ideen eingebracht.

Aus 20 Möglichkeiten ausgewählt

Im vergangenen Frühjahr habe dann das Cuvetieren begonnen. Die Probeläufe klappten perfekt. „Wir haben 20 Cuvées gemacht, darauf geachtet, dass die Aromen passen und ein schöner Schmelz entsteht“, berichtet Glaser. Bei einer Kombination aus fünf Rebsorten ist das Quartett hängen geblieben. „Wir haben probiert und gedacht: Das ist er“, erinnert sich Glaser an den Moment.

Als „leichten Sommerwein“ bezeichnet er das Ergebnis. Vor zwei Wochen wurde der Wein geliefert. Am Montag wurde mit der Vermarktung begonnen. „Es wird etwa zwei Wochen dauern, bis der Wein auf dem Markt erhältlich ist“, informiert Glaser. Zum Titel des Rebensafts ergänzt er, dass „Schmeckt“ ein auch in der Jugendsprache beliebter Ausdruck sei. Witzig findet Glaser die Tatsache, dass vier Männer – zwei Schuhverkäufer, ein Gastronom und ein Handelsvertreter – die Cuvée entwickelt haben, das Ziel aber sei, neun von zehn Frauen zu begeistern.