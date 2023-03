Zum wiederholten Malin den vergangenen Wochen sind in Speyer Einbrecher in Erscheinung getreten. Auch der jüngste Versuch im Fünfkirchener Weg, Speyer-West, zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr, ist dort nicht der erste. Laut Polizeimitteilung haben die Täter nun versucht, die Tür einer Apotheke aufzuhebeln. Sie hätten es allerdings nicht ins Innere geschafft. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei auf 1000 Euro. Hinweise an die Polizei Speyer unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.