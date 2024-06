Schon bevor am Sonntag, 8 bis 18 Uhr, die 44 Urnen-Wahllokale im gesamten Stadtbereich öffnen, ist ein großer Teil der Stimmen für Europa, Bezirkstag und Stadtrat vergeben: Die Beliebtheit der Briefwahl bleibt hoch, die Bedeutung des Wahlbüros, das die Stadtverwaltung in den Wochen vor der Wahl im Rathaus einrichtet, nimmt zu.

„Es wird immer mehr“, sagt Sabine Wenzel. Die Mitarbeiterin der städtischen Hauptverwaltung hat seit dem 13. Mai zahlreiche Dienste im Wahlbüro geleistet. Sie bezieht sich auf die Fragen, die Wähler an sie herantragen. Welcher Stimmzettel muss in welchen Umschlag? Wo sind wie viele Kreuze zu vergeben? Gerade ältere Speyerer bräuchten teilweise Hilfe. Auch wenn sich das Wahlverfahren nicht grundsätzlich geändert hat, merkt Wenzel daran, dass es immer mehr Senioren in der Domstadt gibt. „Den Leuten ist die Wahl sehr wichtig, sie sind sehr froh, dass wir helfen.“

Sie habe viele freundliche Speyerer kennengelernt, sagt Wenzel. Ihr Abteilungsleiter Ernst Müller zieht eine zufriedene Bilanz der fast vier Wochen, in denen zwei Räume im Rückgebäude des Rathauses zu Wahlbüros umfunktioniert waren. Vor allem, dass diese aus dem Historischen Rathaus in den Bereich unter dem Stadtratssitzungssaal umgezogen sind, habe sich bewährt: „Das behalten wir so bei“, kündigt Müller an. Hier hätten Mitarbeiter und Bürger mehr Platz sowie einen barrierefreien Zugang.

Kabinen werden gut genutzt

Im Wahlbüro gibt es die Möglichkeit, Briefwahl-Unterlagen abzuholen und auf Wunsch in der aufgestellten Kabine auch gleich auszufüllen sowie in Urnen einzuwerfen. „Mehr als die Hälfte macht das auch gleich vor Ort“, berichtet Müller. Michelle Gropp, Sachgebietsleiterin im Wahlamt, erwartet für ihr Team noch einmal richtig viel Arbeit am Donnerstag und am Freitag, wenn das Büro letztmals bis 18 Uhr geöffnet ist. Einen Ansturm habe es in dieser Woche zudem am Mittwochnachmittag gegeben.

11.400 Mal hatten die Mitarbeiter – eingesetzt wird nach Schichtplan ein Team von 15 Personen – bis Donnerstag schon Wahlunterlagen ausgegeben oder verschickt. Sie erkennen einen ungebrochenen Trend zur Briefwahl, erwarten aber nicht, dass (bei gut 38.000 Wahlberechtigten) der Rekordwert 13.500 vom Urnengang vor fünf Jahren erreicht wird. „Könnte auf eine geringere Wahlbeteiligung hindeuten“, so Abteilungsleiter Müller, der seit zwei Jahrzehnten in diesem Bereich Verantwortung trägt.

Lösung für Notfälle am Samstag

Sein Team wird noch einige Tage richtig gefordert sein. Am Samstag, 10 bis 12 Uhr, gewährleistet es einen Betrieb für Notfälle im Wahlbüro, falls etwa die plötzliche Erkrankung eines Stimmberechtigten nur noch Briefwahl zulässt. In diesem Fall müsse indes ein Attest vorgelegt werden. Per Post verschickt werden Wahlunterlagen inzwischen nicht mehr, weil die rechtzeitige Auslieferung bis Sonntag so nicht mehr gewährleistet werden könnte. Geraten wird daher, schnell im Wahlbüro vorstellig werden.

Auch eine Rücksendung der Wahlunterlagen per Post wird nicht mehr empfohlen. Hier verweist die Verwaltung auf ihre Briefkästen am Rathaus und vor allem am Stadthaus (Maximilianstraße 100), an dem über das Wochenende sichergestellt sei, dass er nicht überquillt. Diese Boxen würden am Sonntag im Stundentakt bis kurz nach 18 Uhr geleert. Die Stimmzettel werden danach auf die 44 Stimmbezirke aufgeteilt und ausgezählt – im Fall von Briefwahl zunächst komplett im Gymnasium am Kaiserdom.

21 Uhr als Zwischenziel

Für Sonntag lautet die Hoffnung im Wahlamt, bis 21 Uhr vorläufige Endergebnisse für die Europa- und Bezirkstagswahl auf der Homepage der Stadt und des Statistischen Landesamts präsentieren zu können. Bei der Stadtratswahl wird nur ein Trend auf Basis derjenigen Stimmzettel veröffentlicht, auf denen nicht kumuliert oder panaschiert wurde. Die restlichen Zettel werden am Montag, 8 bis 17 Uhr, in der Stadthalle ausgezählt. Erst danach wird die Zusammensetzung des Stadtrats feststehen.

Rund 600 Helfer sind laut Stadt am Sonntag, weitere 265 am Montag im Einsatz, wenn die Verwaltung für den Publikumsverkehr geschlossen ist. An beiden Tagen stellt Verwaltungspersonal die Mehrheit, es sind aber auch Bürger im freiwilligen Einsatz. Viele werden von den Parteien und Wählergruppen gestellt, die antreten – was Müller grundsätzlich sehr begrüßt. „Aber sie haben heute weniger Mitglieder und können nicht mehr so viele Helfer stellen wie früher.“

Am Montagabend können die Verantwortlichen also frühestens durchatmen. Idealerweise hat dann auch auf der Zielgeraden alles geklappt. Die letzten Aufgaben werden logistischer Art sein, wenn etwa Urnen und Kabinen wieder ins Depot befördert werden müssen. Dabei wird der städtische Fuhrpark eine Rolle spielen, der am Sonntag und Montag auch für den Transport der Stimmzettel ins Gymnasium am Kaiserdom und in die Stadthalle verantwortlich zeichnet.

Wissenswertes

Das städtische Wahlbüro nimmt noch bis Freitag, 18 Uhr, Briefwahl-Anträge in mündlicher, schriftlicher oder elektronischer Form entgegen. Es befindet sich in den Sitzungszimmern 1 und 2 des Historischen Rathauses, Maximilianstraße 12.



Wegen der Auszählung sind laut Stadtverwaltung am Montag, 10. Juni, alle städtischen Dienststellen geschlossen. In den Kitas werde jedoch regulär betreut.

Die Auszählung in den Wahllokalen am Sonntag ab 18 Uhr und in der Stadthalle am Montag ab 8 Uhr ist öffentlich. Ergebnisse der Wahlen veröffentlicht die Stadt unter www.speyer.de/de/rathaus/wahlen/kommunal-und-europawahlen-2024.