Eine Speyerer Seniorin hat laut Polizei rund 5000 Euro an Betrüger verloren. Wie die Beamten mitteilen, ist die Seniorin am Mittwoch gegen 13.30 Uhr von einer Unbekannten angerufen worden, die sich als „Viktoria“ ausgegeben habe. Die Anruferin habe vorgegeben, auf einer Intensivstation zu arbeiten. Sie habe mitgeteilt, dass der Sohn der Seniorin angeblich einen schweren Verkehrsunfall verursacht und eine Frau angefahren habe, die nun in kritischem Zustand sei. Kurz darauf sei ein zweiter Anruf gefolgt: Ein angeblicher Kriminalbeamter habe sich gemeldet. „Unter dem Vorwand, für die angeblich notwendigen Reha-Maßnahmen der verletzten Frau würden 50.000 Euro benötigt, setzte er die Seniorin massiv unter Druck“, berichtet die Speyerer Polizei. Die ältere Frau habe einige Stunden später einem Unbekannten an ihrer Haustür einen Umschlag mit 5000 Euro ausgehändigt. Laut der Geschädigten habe es sich um einen schlanken schwarzhaarigen Mann, etwa 32 bis 38 Jahr alt und rund 1,70 bis 1,80 Meter groß, gehandelt. Der Mann habe zum Tatzeitpunkt eine weiße Jacke getragen. Die Polizei sucht Zeugen, die im Bereich der Danziger Straße am Mittwoch Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 0621 96323312 oder per E-Mail an KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.