Mit einem Schockanruf haben Betrüger eine 89-Jährige dazu gebracht, ihnen Schmuck und Sammlermünzen im Wert von 3000 Euro zu geben. Laut Polizei erklärten am Freitagabend wechselnde unbekannte Anrufer der Seniorin, dass ihr Sohn einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem ein Kind überfahren worden sei. Das Kind sei in Folge des Unfalls verstorben. Damit ihr Sohn nicht in Haft komme, müsse sie nun eine Kaution bezahlen. Die Frau erkannte den Betrugsversuch nicht, weshalb sie den Schmuck und die Münzen in einem Sack verstaute und einem der Täter, der die 89-Jährige in der Brahmsstraße in Speyer aufsuchte, übergab. Den männlichen Täter konnte die Frau nicht näher beschreiben. Es habe sich um einen unscheinbaren Mann im Alter zwischen 12 und 25 Jahren gehandelt. Wer zur betreffenden Zeit verdächtige Fahrzeugen oder Personen im Bereich der Brahmsstraße gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.