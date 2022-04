Einen Schockanruf durch falsche Polizeibeamte meldete am Montag die Polizei Speyer. Demnach war am Freitag eine 83-jährige Speyererin von einem unbekannten Mann angerufen worden. Die Masche: Er habe sich als Polizist ausgegeben und der Seniorin berichtet, dass deren Tochter momentan bei der Polizei verhört werde und gegen eine Kaution von 20.000 Euro freikommen könne. „Die 83-Jährige wurde derart unter Druck gesetzt, dass sie bei ihrer Hausbank den Versuch unternahm, 20.000 Euro abzuheben. Eine aufmerksame Bankangestellte verhinderte allerdings, dass es zum Schadenseintritt kam“, berichten die Beamten.

Sie informieren zudem über weitere Versuche des Callcenter-Betrugs in ihrem Dienstgebiet am Freitag, die allesamt erfolglos geblieben seien. Ein weiterer Speyerer zeigte schon am Donnerstag einen Whatsapp-Betrugsversuch aus, bei dem sich Unbekannte als Angehörige ausgegeben hätten, um sich Geld zu erschwindeln.