Eine 89-Jährige aus Speyer ist Opfer eines Schockanrufes geworden. Dabei erklärte ihr der Anrufer laut einem Bericht der Polizei, dass ihre Tochter an einem schweren Verkehrsunfall beteiligt gewesen wäre, bei dem ein Mensch ums Leben gekommen sei. Die Tochter sei nun in Gewahrsam. Die Seniorin übergab am Mittwoch einen fünfstelligen Betrag an einen Abholer und gab zudem die Pin sowie die Kontonummer des Tagesgeldkontos preis.

Den „Geldboten“ beschreibt sie so: zwischen 30 und 40 Jahre alt, 1,55 Meter groß und schlank. Er hat zehn Zentimeter lange rotblonde Haare, spricht mit pfälzischem Dialekt, hat keinen Bart und keine Brille. Er war mit einem weißen T-Shirt und einer mit Rissen versehenen Stoffhose mit bunten Blumenmuster bekleidet. Zeugen, die den beschrieben Mann oder andere verdächtige Personen und Fahrzeuge im Wohngebiet zwischen Landauer Straße, Schützenstraße und der Straße Im Oberkämmerer beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Nach Details wie Hundenamen fragen

Die Beamten raten dringend dazu, stets misstrauisch auf Anrufe von Unbekannten zu reagieren und nicht zu raten, wer anruft oder sich angeblich in einer Notlage befindet. Es sollte auch nach Dingen gefragt werden, die nur der richtige Verwandte oder Bekannte wissen kann, der Name eines Haustiers beispielsweise. Niemals sollten Details zu familiären und finanziellen Verhältnissen preisgegeben werden; schon gar nicht Geheimzahlen und Passwörter.