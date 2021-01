Strafrechtliche Ermittlungen gegen eine unbekannte Person wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr hat die Polizei Speyer aufgenommen. Eine Passantin hatte den Beamten am Dienstagabend gemeldet, dass eine mehrere Meter lange, circa einen Millimeter starke Nylonschnur in Kniehöhe über einen parallel zur Schützenstraße verlaufenden geteerten Weg des Schützenparks gespannt war. Die Polizei entfernte die Schnur und bittet um Hinweise zu dem Fall: Telefon 06232 1370 oder per E-Mail.