Neun sichtlich erfreute Kinder und Jugendliche versammelten sich zum Schnupperschießen bei der SG Speyer. Nach der Begrüßung durch Jugendleiter Hermann-Josef Tewinkel erfolgte eine Einweisung in den sicheren Umgang mit Waffen. Die Teilnehmer lernten diese sowie die Disziplinen kennen.

Danach trainierten sie unter Aufsicht der Betreuer und Schießleiter mit Luftgewehr- sowie pistole. Mit einem mit Zielfernrohr ausgestatteten Luftgewehr zielte die Gruppe auf Ballons in 25 Meter Entfernung. Für das leibliche Wohl sorgten Grillwürstchen und Getränke. Beim abschließenden Wettbewerb kamen die besten zehn von 13 Schuss mit dem Luftgewehr in die Wertung.

Doch alle bekamen Medaille und Urkunde. Der erstmaligen Veranstaltungen schloss sich eine Diskussionsrunde aller an: Was kam gut an? Wo gibt es Verbesserungen? „Der Verein freute sich, einen kleinen Einblick in den Schießsport ermöglicht und Spaß bereitet zu haben“, so der Stellvertretende Schießleiter Tewinkel. Der Dank galt der Stadt für das Programm „Hitzefrei“.