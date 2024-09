Am Mittwoch, 25. September, 16 bis 20 Uhr, ist es soweit: Ein Bus, prall gefüllt mit allem zum schnellsten Rückschlagspiel der Welt, das Schnuppermobil des Deutschen Tischtennis-Bundes, macht in Speyer Station und freut sich auf jung und alt.

Anlässlich ihres 60. Geburtstags sprach der Verein die Einladung an die Turnhalle der Berufsbildenden Schule (BBS), Josef-Schmitt-Straße 28, in Speyer aus. „Viele Sportarten sind mit zunehmendem Alter nicht mehr durchführbar“, informierte Abteilungsleiterin Gisela Ruhnke: „ Tischtennis bietet die Möglichkeit für ein lebenslanges Sporttreiben.“

Turbulente Momente

Tischtennis sei in Deutschland ein echter Volkssport, so Ruhnke weiter. Über 500.000 Aktive spielten in fast 10.000 Vereinen. Weitere vier Millionen Bürger betrieben es als Freizeitsport: „Am nächsten Mittwoch warten viele Aktionen und turbulente Momente. Und der Spaßfaktor wird mit den Materialien des Schnuppermobils bestimmt nicht zu kurz kommen.“

Tische, Schläger sowie Bälle in allen Größen und Formen laden zum Ausprobieren ein: „So kann man beispielsweise an einem Mini- oder Midi-Tisch mit Minischlägern versuchen, einen Ball fast in der Größe eines Tennisballes auf die Spielfläche zu befördern. Für Spieler mit höheren Ambitionen stehen selbstverständlich auch normalgroße Tische für spannende Spiele bereit.“

Technische Hilfe

Wer an seiner Technik feilen möchte, geht zum Tischtennis-Roboter, der die Bälle mit einstellbarer Geschwindigkeit, Rotation und Platzierung punktgenau zuspielt. Ein Geschwindigkeitsmesser ermittelt das Tempo der Schmetterbälle. Ruhnke: „Ob jung oder alt, Tischtennis-Crack oder Newcomer, das Schnuppermobil hat für jeden etwas an Bord.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Abteilungsleiterin bittet aber darum, Turnschuhe mitzubringen.