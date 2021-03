Das Corona-Schnelltestangebot der Stadt Speyer in Zusammenarbeit mit dem Arbeiter-Samariter-Bund wird ausgebaut. „So gibt es aufgrund freier Kapazitäten nicht nur für Lehrkräfte mittwochs die Möglichkeit für einen Schnelltest“, teilt die Verwaltung mit. Ab dem 10. März könnten sich an diesem Wochentag alle Speyerer Bürger zwischen 18 und 20 Uhr in der Jugendförderung in der Seekatzstraße 5 testen lassen. Terminvereinbarung: online oder Telefon 06232 6959967 (Montag bis Freitag, 12 bis 14 Uhr). Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) sagt, sie gehe davon aus, dass damit den neuen Anforderungen des Landes an mehr Schnelltest-Kapazitäten Genüge getan ist. Die Stadt sei Vorreiter gewesen. Die genauen Regelungen müssten noch geprüft und womöglich konkretisiert werden, so Seiler: „Uns fehlt eine klare Ablaufstruktur.“ Für sie war etwa die Frage offen, wie lange negative Testergebnisse anerkennt werden. Klar sei, dass die Amtshilfe der Bundeswehr im Testzentrum bis 26. März verlängert worden ist. Bei ihr könnten sich Besucher von Pflegeheimen montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr ohne vorherige Terminvereinbarung testen lassen. Nähere Infos im Netz.