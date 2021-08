„Aufgrund gesunkener Nachfrage“ schließt das Corona-Schnelltestzentrum des Pflegeteams Handermann & Schäfer am Berliner Platz mit sofortiger Wirkung. Das teilte die Stadtverwaltung Speyer, die einige Schnelltestangebote in der Domstadt koordiniert. Wer sich dennoch am Berliner Platz auf eine Infektion mit der Erreger Sars-CoV-2 testen lassen will, kann laut Stadt in die Erlich-Apotheke im Fünfkirchener Weg gehen. Sie hat montags bis freitags, von 8 bis 10.30 Uhr und von 15 bis 18 Uhr, sowie samstags, von 8.30 bis 11 Uhr geöffnet. Termine können unter www.erlich-apotheke.de vereinbart werden. Eine Übersicht mit einigen Schnelltest-Angeboten in Speyer hat die Stadt unter www.speyer.de/schnelltests zusammengestellt.