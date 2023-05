Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ab kommenden Montag ist für die meisten Bürger Schluss mit den kostenlosen Corona-Schnelltests. In Speyer schließen deshalb einige Teststationen, andere bleiben dagegen geöffnet. Nicht jeder Bürger kann sich zudem künftig überall testen lassen. Ein Testzentrum wechselt den Standort.

„Es ist schon deutlich ruhiger geworden“, sagt Wolfgang Eiberger, Inhaber der Sonnen-Apotheke zur Nachfrage nach den Schnelltests. Dies stehe sicher im Zusammenhang mit der steigenden Impfquote.

Die Stadt Speyer hat eine Übersicht über die mit ihnen kooperierenden Schnelltestzentren in der Domstadt erstellt. Diese sei aber nicht vollständig, betont Jennifer Braun, Referentin von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD). Die Schnelltestzentren würden vom Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung (LSJV) freigegeben. Nicht immer wird die Stadt über alle Zentren informiert. In Speyer schließen ab Montag etwa das Testzentrum des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) am Festplatz, das ohnehin nur am Wochenende geöffnet hatte. Zudem stellt die Teststation im Vogelgesang ihren Betrieb ein. Nur noch bis Ende des Monats können sich Bürger in der Apotheke im Erlich auf das Coronavirus testen lassen.

Sonnen-Apotheke macht weiter

„Wir führen den Betrieb weiter“, so hingegen der Inhaber der Sonnen-Apotheke. „Einige werden ja weiterhin einen Test benötigen.“ Er denkt dabei beispielsweise an Besucher von Altenheimen. Ab Montag werde der Schnelltest in der Sonnen-Apotheke 13,90 Euro kosten. Kostenlos bleibt das Testangebot überall etwa für Schwangere, Altenheimbesucher und Kinder bis 18 Jahren. Für Zwölf- bis 17-Jährige gilt dies noch bis Ende des Jahres.