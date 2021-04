Die Schnellteststation auf dem Festplatz, die die Stadt Speyer zusammen mit dem Ortsverband der Johanniter-Unfall-Hilfe betreibt, geht am Samstag, 10 Uhr, in Betrieb. Wer sich auf eine Infektion mit dem Sars-CoV-2-Erreger testen lassen möchte, könne das dort künftig immer samstags und sonntags ab 10 Uhr bis nachmittags (bei hoher Nachfrage auch bis 18 Uhr) ohne vorherige Terminvereinbarung tun. Die Stadt weist jedoch darauf hin, dass es vor Ort zu Wartezeiten kommen kann. Wie berichtet, hatten Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) Speyer und Mitarbeiter des Baubetriebshofs die Teststation bereits am Donnerstag aufgebaut. Für die Schnellteststation auf dem Festplatz suchen die Johanniter noch nach medizinischem Personal, das ehrenamtlich helfen möchte. Wer sich dafür interessiert, kann sich per E-Mail an test.speyer@johanniter.de wenden. Bereits seit Januar betreibt die Stadt mit dem Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) eine Teststation in den Räumen der Jugendförderung.