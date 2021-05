Die Schnellteststation auf dem Festplatz, die von den Johannitern in Zusammenarbeit mit der Stadt Speyer betrieben wird, erweitert am Samstag und Sonntag, 29. und 30. Mai, ihre Öffnungszeiten. Von 10 bis 20 Uhr können Bürger dort an beiden Tagen kostenlos und ohne Termine PoC-Antigentests machen, um etwa die Außengastronomie zu besuchen.