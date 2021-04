Insgesamt 1707 Schnelltests sind in der vergangenen Woche in den mit der Stadt Speyer in Kooperation betriebenen Corona-Testzentren gemacht worden – zwei davon mit positivem Ergebnis. Das teilte die Stadt am Montag mit. Die Resonanz auf das Angebot sei „durchweg hoch“ gewesen. Demnach haben sich in der vom Pflegedienst Handermann und Schäfer betriebenen Schnellteststation auf dem Berliner Platz von Montag bis Sonntag vergangene Woche 312 Personen testen lassen. In der vom DRK-Kreisverband Speyer betriebenen und vergangenen Freitag eröffneten Schnellteststation in der Postgalerie wurden von Freitag bis Sonntag insgesamt 225 Personen schnellgetestet. Beim Arbeiter-Samariter-Bund in der Teststelle in den Räumen der Jugendförderung kamen zwischen Montag und Samstag 704 Speyerer zum Testen, 125 waren es an den beiden Testtagen im ehemaligen „Stift“ in der Spitalgasse. Zwei positive Testergebnisse wurden auf dem Festplatz im Testzentrum der Johanniter-Unfall-Hilfe festgestellt, die am Samstag und Sonntag 305 Speyerer aufgesucht hatten. Vergangene Woche sprach Stadt-Sprecherin Lisa Eschenbach noch von unterschiedlicher Inanspruchnahme der Testangebote. Auf dem Berliner Platz war zuletzt noch „Luft nach oben gewesen“, so Eschenbach vergangenen Freitag.