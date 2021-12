Am Montag, 27. Dezember, eröffnet der Speyerer Ortsverband der Johanniter-Unfall-Hilfe ein neues Schnelltestzentrum im Pavillon am Hauptbahnhof. Das teilt die Stadtverwaltung mit, die mit dem Verband kooperiert. Getestet werde dort immer montags, mittwochs und sonntags von 17 bis 20 Uhr. Eine Terminvereinbarung sei nicht erforderlich, aber unter www.speyer.de/juh-bahnhof möglich. Testwillige müssten spätestens um 19.45 Uhr vor Ort sein, da die Probeentnahme und Auswertung circa 15 Minuten in Anspruch nimmt. Allen berechtigten, asymptomatischen Personen werde auch eine PCR-Testungen angeboten. Die Stadt kooperiert mit fünf Schnelltestzentren und fünf Apotheken, die testen. Insgesamt sind in der Liste des Landes unter corona.rlp.de/de/testen/ rund 50 Teststellen aufgeführt, die noch nicht alle geöffnet sind. Teilweise lief diese Woche der Aufbau, wie bei einem privaten Angebot in der Theodor-Heuss-Straße, Ecke Dudenhofer Straße.