Ab kommenden Montag startet für Grundschüler in Rheinland-Pfalz der Wechselunterricht. Bei der Frage, ob und wie die Schulöffnungen mit Schnelltests begleitet werden, wartet die Stadtverwaltung Speyer auf „eine verbindliche Regelung“ aus Mainz. Das teilte Stadt-Pressesprecherin Lisa Eschenbach auf Anfrage mit. Sie verwies darauf, dass Schulen „Sache des Landes“ seien. Je nachdem, wie die Schnelltest-Regelung des Landes ausfalle, werde die Stadt gegebenenfalls selbst noch mal ein Schnelltestangebot für Lehrpersonal und Schüler auf die Beine stellen, kündigt Eschenbach an. „Auch wenn die Nachfrage nach dem Angebot beim letzten Mal eher verhalten war.“

Die Stadt-Sprecherin weist zudem darauf hin, dass sich Speyerer Bürger ohnehin beim kostenlosen Schnelltestangebot von Verwaltung und Arbeiter-Samariter-Bund auf eine Infektion mit dem Virus testen lassen können. Dieses Angebot haben nach Mitteilung der Stadt in der vergangenen Woche insgesamt 168 Menschen genutzt. Alle Ergebnisse seien negativ gewesen. Speyerer Bürger sowie Besucher von Pflegeeinrichtungen in der Domstadt können sich samstags zwischen 11 und 15 Uhr sowie dienstags zwischen 17 und 19 Uhr in den Räumen der Jugendförderung, Seekatzstraße 5, testen lassen. Terminvereinbarung: Online oder Telefon 06232 6959967, montags bis freitags, 12 bis 14 Uhr.