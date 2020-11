Anders als teilweise in den vergangenen Wochen sind an diesem Wochenende Corona-Neuinfektionen aus Speyer für die Statistik des Landesuntersuchungsamts gemeldet worden: sechs am Samstag und zehn am Sonntag. Der Inzidenzwert ist wieder unter 300 gefallen. Die Stadt hat mehrere Vorbeugungsmaßnahmen beschlossen.

265 lautet der Wert für Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage, der am Sonntag für die Stadt Speyer ausgewiesen wurde. Er hatte zuvor tagelang über 300 gelegen und ist weiterhin der rheinland-pfälzische Höchstwert. 473 Personen gelten als noch erkrankt. Der Stadt ist wichtig, dass die Betroffenen zuverlässig in Quarantäne gehen und deshalb zügig darüber informiert werden. Seit voriger Woche soll daher im Corona-Testzentrum in der Halle 101 der Prozess bei den Quarantäneverfügungen beschleunigt werden.

Klarstellung zur Maskenpflicht

„Hier war es zuletzt zu Verspätungen bei der Zustellung gekommen“, so die Stadtverwaltung. Demnach stellen nun Stadt-Mitarbeiter im Testzentrum vorläufige Verfügungen aus. Die endgültigen Quarantänebescheide kämen erst nach einem Zwischenschritt über das Gesundheitsamt. Vorbeugend soll außerdem die Maskenpflicht in der Innenstadt wirken, bei der die Stadt klarstellt, das die Mund-Nasen-Bedeckungen auch nicht zum Essen, Trinken oder Rauchen abgenommen werden dürfen. Ab Mittwoch werden – wie berichtet – in weiterführenden Schulen Klassen geteilt. Klassenarbeiten würden aber gemeinsam geschrieben.