Ein besonderes Erlebnis des RHEINPFALZ-Fotografen in der Landauer Straße.

Aus der Redaktion kommt ein Fotoauftrag für ein aktuelles Thema: In der Landauer Straße wird zu schnell gefahren. Wie bekomme ich das mit einem Foto für den Zeitungsleser ins Bild? Die Idee: Am Abend mit einer Langzeitbelichtung dynamisch die Lichter der vorbeifahrenden Autos einfangen. So stelle ich mich also mit meiner Kamera, montiert auf einem Stativ, im Halbdunklen an den Straßenrand. Sieht aus wie bei einer Geschwindigkeitskontrolle, denke ich beim Drücken des Auslösers.

Erste Limousinen brausen vorbei, Schrecksekunde, Bremslichter, Blick auf den Tacho – so nehme ich die Reaktionen der Autofahrer im Dämmerlicht wahr. Nach gut 20 Minuten spricht mich von hinten ein Mann mit weicher, erschrockener Stimme an: „Entschuldigung, darf ich fragen, was Sie da machen?“ „Fotos“, meine kurze Antwort, wohlwissend was gleich kommen wird: „Ich bin 40 gefahren, fahre aber sonst immer 30, musste bisschen schneller fahren, damit das Essen nicht kalt wird.“

Im Gespräch stellt sich heraus, dass der ältere Mann als Pizzabote unterwegs ist. „Was passiert jetzt mit dem Foto“, die zögerliche Nachfrage. „Kommt in die Zeitung, es gibt Beschwerden, dass hier zu schnell gefahren wird“, antworte ich. „Und sonst passiert nichts damit?“ Er will es genau wissen. Noch einmal kann ich ihn beruhigen. „Gott sei Dank, jetzt kann ich heute Nacht gut schlafen“ – der Pizzabote schmunzelt erleichtert und fährt mit seinem klapprigen Flitzer in die Nacht. Für alle, denen meine pure Anwesenheit am Straßenrand eine schlaflose Nacht beschert hat: Noch mal Glück gehabt – ich bin nur ein Fotograf!