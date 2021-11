In 37.112 Einsatzstunden haben Mitarbeiter der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs) im Jahr 2021 Stechmückenlarven aus den acht relevanten Hochwasserwellen bekämpft. Das teilte der Speyerer Verein, in dem sich ein Großteil der betroffenen Kommunen entlang des Oberrheins zusammengeschlossen hat, bei seiner Mitgliederversammlung in Germersheim mit. Demnach wurden 13.900 Hektar Fläche per Helikopter an 48 Einsatztagen behandelt. „Hinzu kamen weitere 2453 Hektar, die per Rückenspritze oder Handwurfgranulat zu Fuß bekämpft wurden“, so der wissenschaftliche Direktor Dirk Reichle. Insbesondere Stürme und häufiger Starkregen hätten die Arbeit der Stechmückenbekämpfer erschwert.

Die Umlagen für die Mitglieder wurden um rund zehn Prozent erhöht, da mehrere Kostenfaktoren gestiegen seien. Der Haushalt für 2022 beläuft sich auf rund 5,2 Millionen Euro. Bei Neuwahlen wurden Präsident Hartwig Rihm, Bürgermeister a.D. aus Au am Rhein, sowie die Vizepräsidenten Klaus Horst (Stockstadt) und Marcus Schaile (Germersheim) für drei Jahre bestätigt.