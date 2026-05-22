Die Kommunale Arbeitsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs) mit Sitz in Speyer erwartet ein ruhiges und weitgehend stichfreies Pfingstwochenende. Grund dafür ist der bisher größtenteils trockene Frühling, wie die Kabs mitteilt. „Die Wasserstände Anfang April bewegten sich bereits auf niedrigen Ständen und konnten sich durch den Wetterumschwung im April und Mai nicht vollständig erholen“, berichtet Kabs-Sprecherin Xenia Augsten. Die Mittelwassermarke sei an den Messstationen nicht überschritten worden. Somit gab es auch keine Überschwemmungsflächen in den Auenbereichen des Rheins, in denen sich Stechmückenlarven hätten entwickeln können. Damit einher gehe „ein ruhiges Pfingstwochenende, das es so nicht alle Jahre gibt“. Nach den Daten des Pegels Maxau sei seit dem Jahr 2000 „weniger als jeder dritte Pfingstsonntag“ unterhalb des mittleren Wasserstands geblieben. Demnach gab es „die letzten Pfingsttage ohne Hochwasser im Jahr 2022“, so Augsten.

Bisher sei das Jahr für die Kabs „recht entspannt“ verlaufen: „Auf einen überschaubaren Saisonstart folgten nur sehr kleine, lokale Einsätze“, sagt Augsten. Eine große Kampagne in den Auwäldern lasse noch auf sich warten. Wie der Rest der Stechmückensaison verlaufe, lasse sich allerdings noch nicht abschätzen. Träten Hochwasser auf, seien bis Mitte September Einsätze gegen Auwaldstechmücken möglich.