Am Freitag und Samstag sind „Schnäppchentage“ in Speyer: Geschäftsinhaber dürfen Waren vor ihren Ladentüren verkaufen. Es ist der Nachfolger des ehemaligen „Schnäppchenmarkts“, zu dem sich nicht genügend Teilnehmer angemeldet hatten. Deshalb hatte die Stadt in Absprache mit der Leistungsgemeinschaft „Das Herz Speyers“ Stände ohne Anmeldung erlaubt. Viele Geschäfte haben davon nicht Gebrauch gemacht. In der Maximilianstraße waren es nur vereinzelte.

Ein relativ umfangreiches reduziertes Angebot bot Haushaltswaren Christmann vor der Tür an und berichtete von positiver Resonanz. Auch vor dem Schuhhaus Bödeker gab es einen Verkauf. Inhaber Peter Bödeker, zugleich Vorsitzender der Leistungsgemeinschaft, sprach von einer „sehr pragmatischen Lösung“, die aber auf den Prüfstand gestellt werde. „Ist sie noch zeitgemäß?“ Ihm schwebt ein Jahreskalender mit qualitätsvollen öffentlichen Veranstaltungen vor, den eine mögliche Marketing GmbH koordiniert. Er werde dazu in Kürze ein Gespräch im Rathaus führen, teilte Bödeker mit.