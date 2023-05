Der seit Längerem für den 21. Mai angesetzte verkaufsoffene Sonntag in der Innenstadt wird als Schnäppchenmarkt ausgerichtet. Dies teilt die Stadtverwaltung mit. Demnach bieten die teilnehmenden Geschäfte von 13 bis 18 Uhr „attraktive, reduzierte Ware“ an. Dazu dürfen die Einzelhändler in dieser Zeit ihre Warenauslage über die komplette Häuserfront verteilen und auf diese Weise den Kunden „außerhalb ihres Geschäftes ein Einkaufserlebnis unter freiem Himmel ermöglichen“, wirbt die Stadt. Nach Auskunft der Leistungsgemeinschaft „Das Herz Speyers“ können nach Rücksprache auch Geschäfte, die nicht an der Maximilianstraße liegen, dort ihre Angebote präsentieren. Vorsitzender Peter Bödeker zeigt sich erfreut über das spürbare Interesse an diesem wiederbelebten Veranstaltungsformat.

Ursprünglich hatte die Energiemesse den Anlass für den verkaufsoffenen Sonntag bieten sollen. Sie war jedoch aufgrund eines Mangels an Teilnehmern abgesagt worden. Stadtverwaltung und Leistungsgemeinschaft hatten daraufhin in der Geschäftswelt eine Umfrage gestartet, um einen alternativen Anlass zu finden. Der Töpfer- und Künstlermarkt, viermal ein Besuchermagnet und zuletzt im vergangenen Mai in der Domstadt zu Gast, war nach Kritik an der Stadt nach Bad Bergzabern umgezogen. Während des verkaufsoffenen Sonntags seien keine Verkehrsbeschränkungen für den Individualverkehr vorgesehen, so die Stadt.