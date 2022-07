Eine Institution in Speyer war der „Schnäppchenmarkt“, bei dem in der Regel einmal jährlich Geschäftsbetreiber reduzierte Waren auf der Straße – vorrangig der Maximilianstraße – verkaufen durften. Die Leistungsgemeinschaft „Das Herz Speyers“ hatte sie auch für dieses Jahr beantragt, sagt sie jetzt aber in der klassischen Form ab. Es werde an den geplanten Veranstaltungstagen Freitag, 22., und Samstag, 23. Juli, dennoch Verkaufsstände im Freien geben, sagt Vorsitzender Peter Bödeker auf Anfrage.

Es hätten sich jedoch zu wenige teilnehmende Geschäfte gemeldet, um das Ganze als zumindest ansatzweise zusammenhängenden Markt zu bewerben. „Wir machen kein Versprechen, das wir nicht einlösen können“, so Bödeker. Ein gutes halbes Dutzend Geschäfte, das mitmachen wollte, sei zu wenig gewesen. Dennoch habe die Stadt der Leistungsgemeinschaft grünes Licht dafür gegeben, dass am 22. und 23. Juli in der Sonderform verkauft werden darf. Jeder interessierte Einzelhandelsbetrieb dürfe ohne Anmeldepflicht davon Gebrauch machen. Wenn es ein paar mehr als die bisher gemeldeten würden, wäre das gut für den Standort, so Bödeker.