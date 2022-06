Immer mehr Städte lösen das klassische Ampelmännchen ab. Natürlich hat auch Speyer Potenzial für eine solche Aktion.

Eine Brezel mit Beinen gibt’s noch nicht, also könnte es der „Brezelbu“ werden, dessen Karikatur lange schon um ein „Brezelmädel“ ergänzt werden sollte: Wenn das feierfreudige Paar irgendwann auch auf Speyerer Ampeln prangt, haben die Passanten mit Humor immerhin etwas zu schmunzeln. Und viel gekostet haben wird es auch nicht. In anderen Städten kommen solche individuell gestalteten Ampelmännchen gut an. Es ist also gut, dass Verwaltung und Politik die Initiative positiv aufnehmen.

Falls bei einer Abstimmung dennoch die Fraktion dominieren sollte, die den Wechsel der Motive albern findet, könnte der Kompromiss aus Frankenthal greifen: Dort werden die Motive nur zum jährlichen Strohhutfest ausgetauscht. In Brezelfest-Zeiten wäre das auch in der Domstadt denkbar. Dann bliebe die Sache etwas Besonderes.