Die Polizei ermittelt nach dem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Paul-Neumann-Straße in Speyer-West. Die Tat habe sich im Zeitraum zwischen 29. Februar und 6. März zugetragen, so ihre Mitteilung. Unbekannte brachen demnach die Terrassentür auf und durchwühlten im Inneren Schränke und Schubladen. Die Beute: „Schmuckstücke unbekannten Wertes“. Der Sachschaden wird auf 800 Euro geschätzt. Die Ermittler hoffen nun auf Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im betroffenen Bereich beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.