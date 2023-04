Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Essensreste vor der Haustür, Schmierereien an der Wand, Steinwürfe, zuletzt ein Messerangriff – für all das soll eine mutmaßlich psychisch kranke Frau verantwortlich sein. Betroffen: ein Mietshaus in Speyer und seine Bewohner. Bei der Polizei sind dazu 18 Meldungen eingegangen. Die Hausgemeinschaft ist verzweifelt: „Bisher tut niemand etwas dagegen.“

Die unerfreuliche Geschichte spielt in einer Wohnstraße in Speyer-Ost. Der bisher gravierendste Vorfall hat sich in den Nachtstunden des 31. März ereignet. Die seit Wochen