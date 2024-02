Die Polizei ermittelt nach einer Reihe von Schmierereien im Umfeld der Integrierten Gesamtschule. Unbekannte hätten den Schriftzug „Free Gaza“, teilweise mit Ergänzungen, an mindestens sechs Stellen großflächig auf Wänden und Schildern aufgebracht, so die Polizei auf Anfrage. Betroffen waren demnach zwei Wände in der Fritz-Ober-Straße, ein Gebäude des Fußballclubs 09, eine Kita, ein Schild und eine Betonwand in der Dr.-Eduard-Orth- und Raiffeisenstraße sowie am Alla-hopp-Spielplatz.

Die Botschaft lässt einen Zusammenhang mit dem Krieg im Nahen Osten, die ebenfalls aufgesprühte Zahl „161“ mit der Anzahl israelischer Geiseln vermuten. Die Polizei bewertet diese Inhalte auf Anfrage noch nicht.